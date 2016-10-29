Власть на местах значительно завышает расходы на лечение больных сахарным диабетом

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Определение объема целевых затрат на лечение больных сахарным диабетом в 2015-2016 гг. НЕ основывалось на расчетах.

В Украине не ведется точный учет больных диабетом

Местные бюджеты в 2015-м и 2016 г., с учетом полученной медицинской субвенции, утвердили расходы на лечение больных сахарным диабетом, которые в 1,8 и 1,6 раза, соответственно, превышали расходы, рассчитанные Минфином и Минздравом. Разницу компенсировали (распилили) из средств местных бюджетов.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.

"Счетная палата провела аудит эффективности использования средств госбюджета на обеспечение лечения больных сахарным и несахарным диабетом. Выводы показательны. Структурные подразделения здравоохранения облгосадминистраций и медучреждений часто закупают лекарственные средства сверх потребности в них или в высоких дозах, не используют препараты в течение срока годности. А само определение объема целевых расходов на лечение больных сахарным диабетом в 2015—2016 гг. НЕ основывалось на расчетах. То есть на глаз определили! А иначе не могут, ведь для того чтобы посчитать количество необходимых препаратов, нужно понимать, сколько у тебя в городе, области, стране больных", - говорится в статье.

Самаева напоминает, что существует приказ Минздава №160 (от 23 марта 2011 г.), в котором четко описана методика определения потребности больного в препарате. Согласно документу соотношение картриджных и флаконных форм инсулина должно быть 30:70. Однако эндокринологи говорят, что в столице, например, пропорция обратная: картриджи — это 60-70% рынка, флаконы — 30-40, говорится в статье.

"Есть две группы пациентов, для которых разница между картриджем и флаконом принципиальна, — дети и беременные, но их, как вы понимаете, среди диабетиков немного. Для остальных допустимы обе формы, что подтверждает и порядок возмещения стоимости препаратов инсулина (постановление КМУ №239 от 23 марта 2016 г.). Но ни врачи, ни чиновники приказы и нормативы не выполняют, продолжая назначать более дорогие формы. Ведь чем больше сумма закупки, тем больше личная выгода всех, кто причастен к торгам", - говорится в статье.

Напомним, как заявил ZN.UA Павел Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения, отсутствие реформ в сфере здравоохранения отразилось не только на финансировании медицины государством, но и на затратах граждан - 50% медицинских услуг и медикаментов в прошлом году оплачивали люди.

Подробнее читайте в статье Юлии Самаевой "Реформаторский укол" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".