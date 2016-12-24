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Владельцы киевских МАФов отбили нападение неизвестных

24 декабря в 03:27

Предприниматели вместе с активистами и депутатами задержали 40 "титушек". 

МАФ Хїарьковский
Предприниматели задержали нападавших на киоски

Общественные активисты вместе с владельцами МАФов задержали 40 "титушек", которые попытались снести киоски на рынке возле метро "Харьковская". 

Как сообщил активист Игорь Громов на своей странице Facebook, "титушки" скрывались в помещении автомойки, находящийся на рынке, там же были найдены копии паспортов." 

По его словам, наемные бойцы приехали с Днепропетровской области, им платили по 1 тыс. гривень в сутки.

 

Народный депутат Семен Семенченко, присутствовавший на задержании, заявил в Facebook, что "титушек" передали полиции.

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В Дарницком районе Киева на территории радиорынка произошла попытка снести МАФы предпринимателей, которые арендуют землю. Руководство рынка наняло людей и привезло строительную технику для сноса киосков и установки забора, в результате чего предприниматели стали возводить баррикады и отбиваться от "титушек".  

По материалам: УНИАН
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Тэги "титушки активист предприниматели рынок снег киоск Facebook депутат Киев полиция
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