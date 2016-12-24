Владельцы киевских МАФов отбили нападение неизвестных

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Предприниматели вместе с активистами и депутатами задержали 40 "титушек".

Предприниматели задержали нападавших на киоски

Общественные активисты вместе с владельцами МАФов задержали 40 "титушек", которые попытались снести киоски на рынке возле метро "Харьковская".

Как сообщил активист Игорь Громов на своей странице Facebook, "титушки" скрывались в помещении автомойки, находящийся на рынке, там же были найдены копии паспортов."

По его словам, наемные бойцы приехали с Днепропетровской области, им платили по 1 тыс. гривень в сутки.

Народный депутат Семен Семенченко, присутствовавший на задержании, заявил в Facebook, что "титушек" передали полиции.

В Дарницком районе Киева на территории радиорынка произошла попытка снести МАФы предпринимателей, которые арендуют землю. Руководство рынка наняло людей и привезло строительную технику для сноса киосков и установки забора, в результате чего предприниматели стали возводить баррикады и отбиваться от "титушек".