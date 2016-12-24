Владельцы киевских МАФов отбили нападение неизвестных

Предприниматели вместе с активистами и депутатами задержали 40 "титушек".
Общественные активисты вместе с владельцами МАФов задержали 40 "титушек", которые попытались снести киоски на рынке возле метро "Харьковская".
Как сообщил активист Игорь Громов на своей странице Facebook, "титушки" скрывались в помещении автомойки, находящийся на рынке, там же были найдены копии паспортов."
По его словам, наемные бойцы приехали с Днепропетровской области, им платили по 1 тыс. гривень в сутки.
Народный депутат Семен Семенченко, присутствовавший на задержании, заявил в Facebook, что "титушек" передали полиции.
В Дарницком районе Киева на территории радиорынка произошла попытка снести МАФы предпринимателей, которые арендуют землю. Руководство рынка наняло людей и привезло строительную технику для сноса киосков и установки забора, в результате чего предприниматели стали возводить баррикады и отбиваться от "титушек".УНИАН