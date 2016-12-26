Ветераны АТО заявили о начале блокады ОРДЛО – СМИ

Ультиматум добровольцев по освобождению заложников не выполнен, и они начали организацию блокады оккупированных территорий Донбасса.

Добровольцы обещают не пропускать на территорию оккупированных территорий Донбасса металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет, сообщил бывший и.о. начштаба батальона Айдар Валентин Лихолит, передает ЛІГА.net.

"Мы не будем ущемлять мирных жителей, которые проносят себе еду - хлеб, воду, гречку", - сказал Лихолит.

По его словам, на Майдане в Киеве в понедельник, 26 декабря, будет установлен мобилизационный пункт, куда могут прийти все желающие поддержать блокаду оккупированных территорий или принять в ней участие.

Второй командир батальона Донбасс Анатолий Виногродский сообщил, что многие ветераны и волонтеры АТО готовы присоединиться к акции.

Инициаторы акции требуют освобождения не только тех заложников, которые значатся в официальных списках, но и тех, кто в официальные списки не включен, однако по информации, имеющейся у участников добровольческих батальонов, находятся в плену.

Виногродский подчеркнул, что блокада будет тщательно готовиться не только в зоне проведения АТО, но и в Киеве.

"Мы готовимся к противодействиям власти, которая, к сожалению, участвует в торговле с террористами и оккупантами", - сказал он.

16 декабря 2016 года бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

Напомним, в понедельник, 26 декабря, боевики заявили о готовности отдать Савченко двух пленных женщин.

Накануне глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что Украина в одностороннем порядке передаст боевикам российско-террористических формирований 15 лиц, осужденных за преступления против территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц. Большинство помилованы президентом, среди них - шесть женщин, есть пожилые и больные.

Президент Украины Петр Порошенко помиловал девять осужденных для последующего их освобождения и передачи боевикам.

По данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 109 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести.