Ветераны АТО могут полностью заблокировать железную дорогу в ОРДЛО в рамках блокады

По словам Парасюка, блокировка продлится, пока власть не прекратит заниматься торговлей с террористами и РФ.

Парасюк заявил, что ветераны АТО могут заблокировать еще одно железнодорожное направление в ОРДЛО Василий Артюшенко, ZN.UA

Ветераны АТО планируют заблокировать еще одно железнодорожное направление в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, заявил народный депутат Владимир Парасюк.

"Мы сейчас будем ехать, куда, пока вам не будем говорить, но на другую "ветку", будем смотреть, как там можно будет организовать блокаду, чтобы это сделать эффективно. Людям нужно найти и где обогреваться, и найти место для ночлега", - сказал Парасюк, передает телеканал "112".

Он отметил, что на участок Луганск – Попасная еще съезжаются ветераны АТО и будут заблокированы все железнодорожные пути на оккупированную территорию, и создаются мобильные штабы.

Парасюк добавил, что не считает блокаду ОРДЛО незаконной, и отметил, что блокирование продлится, пока власть не прекратит заниматься торговлей с террористами и Россией, и подчеркнул, что по прогнозам, акция будет долгосрочной.

Ранее сообщалось, что ветераны АТО заблокировали железную дорогу "Луганск-Лисичанск-Попасная" возле участка Горное-Золотое для прекращения торговли с ОРДЛО