Верховный суд Украины отказал Азарову

Лубкивский обвинил Азаров в организации провокаций на 9 мая 2015 года. Судебная тяжба длилась больше года.

Азаров утверждал, что не мог организовывать ветеранов-титушек по причине отсутствия денег. Суд ему не поверил kmu.gov.ua

Верховный суд Украины отказал беглому экс-премьер-министрув пересмотре решений двух судов по его иску к СБУ и экс-советнику экс-главы СБУ Валентина Наливайченко Маркияну Лубкивскому.

"Верховный Суд Украины поставил точку по делу Азаров против СБУ и Лубкивского. Экс-премьер-министр проиграл все судебные инстанции по делу", - прокомментировал постановление Верховного суда Лубкивский.

Он также выложил на своей странице в Facebook фотокопию соответствующего постановления Верховного суда от 22 декабря 2016 года.

В апреле 2015 года Лубкивский заявил, что акции провокаторов, которые готовились на майские праздники в Киеве, финансировались так называемым "офисом Азарова" из Москвы.

Бежавший еще во время Майдана на Россию Азаров в ответ заявил, что не может организовывать акции по причине отсутствия денег и подал на Лубкивского иск в украинский суд.

5 февраля 2016 года Шевченковский районный суд Киева отказал Азарову в удовлетворении иска о признании информации недостоверной и нарушающей его личные неимущественные права на уважение чести и достоинства и неприкосновенность деловой репутации.