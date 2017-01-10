Верховный суд Украины отказал Азарову

Лубкивский обвинил Азаров в организации провокаций на 9 мая 2015 года. Судебная тяжба длилась больше года.
"Верховный Суд Украины поставил точку по делу Азаров против СБУ и Лубкивского. Экс-премьер-министр проиграл все судебные инстанции по делу", - прокомментировал постановление Верховного суда Лубкивский.
Он также выложил на своей странице в Facebook фотокопию соответствующего постановления Верховного суда от 22 декабря 2016 года.
В апреле 2015 года Лубкивский заявил, что акции провокаторов, которые готовились на майские праздники в Киеве, финансировались так называемым "офисом Азарова" из Москвы.
Бежавший еще во время Майдана на Россию Азаров в ответ заявил, что не может организовывать акции по причине отсутствия денег и подал на Лубкивского иск в украинский суд.
5 февраля 2016 года Шевченковский районный суд Киева отказал Азарову в удовлетворении иска о признании информации недостоверной и нарушающей его личные неимущественные права на уважение чести и достоинства и неприкосновенность деловой репутации.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,