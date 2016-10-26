Верховный суд РФ подтвердил приговор Карпюку и Клыху

Высший судебный орган РФ отклонил апелляцию на приговор, вынесенный незаконно осужденным украинским гражданам.

Верховный суд РФ отклонил апелляцию защиты на приговор Карпюку и Клыху

Верховный суд России признал законным приговор, ранее вынесенный российским правосудием украинским гражданам Николаю Карпюку и, приговоренных к 22,5 и 20 годам лишения свободы за якобы участие в войне против РФ в ходе Первой чеченской войны.

"Приговор Верховного суда Чечни оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения", - цитирует "Интерфакс" решение суда.

В ходе судебного процесса защита выступила с просьбой оправдать своих подзащитных.

"Признательные показания, оглашённые перед присяжными, были получены с помощью пыток. Клыху кололи "сыворотку правды", его пытали током", - отметила его адвокат Марина Дубровина.

Она также обратилась к суду с просьбой обратить внимание на материалы, подтверждающие алиби ее клиентов.

Прокурор, в свою очередь, назвал приговор, вынесенный Карпюку и Клыху, законным и справедливым. По его словам, нарушений при рассмотрении дела судом первой инстанции, допущено не было.

Ранее на заседание Верховного суда РФ по делу украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка в Москву прибыла Народный депутат от "Батькивщина" Надежда Савченко.

Напомним, 26 мая Верховный суд Чечни признал Карпюка и Клыха виновными в участии в боевых действиях на территории республики в 1994-1996 годах и приговорил их к 22,5 и 20 годам лишения свободы соответственно.

Оба не признали свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признание российские следователи получили от них пытками. Николай Карпюк говорил о пытках в российском СИЗО электрическим током, иглами под ногти и запретом спать круглосуточно.

Подробнее о "чеченском" деле, которое сфабриковали украинцам следственные органы РФ, а также о применяемых к ним пытках читайте в статье Анастасии Станко "Первые пленные гибридной войны" для "Зеркала недели. Украина".