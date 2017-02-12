Верховный суд РФ пересмотрит "слишком мягкий" приговор крымскому татарину

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Прокуроры настаивают на 17 годах лишения свободы для обвиняемого в терроризме Руслана Зейтуллаева.

Российский суд намерен сурово наказать крымского "террориста" Зейтуллаева paulmhill / Depositphotos

Верховный суд Российской Федерации начнет новое рассмотрение дела обвиняемого по "" Руслана Зейтуллаева, сообщил крымский правозащитник Эмиль Курбединов.

"Вылетаем с Эдемом Семедляевым в Ростов-на-Дону, где будет проходить новое рассмотрение уголовного дела в отношении Руслана Зейтуллаева", - написал на своей странице в Facebook адвокат.

Он также напомнил, что Зейтуллаев обвиняется в терроризме по ч. 1 статьи 205.5 УК РФ. Ранее военный суд не признал его виновным по ч. 1 и приговорил к 7 годам по ч. 2.

"Однако Верховный суд, по ходатайству прокурора, посчитал неверным такой приговор и наказание слишком мягким, и отправил дело на новое рассмотрение в военный суд Ростова. Прокурор требовал 17 лет лишения свободы", - добавил Курбединов.

Напомним, в мае прошлого года оккупационные власти Крыма провели обыски и задержания в домах крымских татар Бахчисарая. Поводом для обысков стал поиск членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир". Глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев назвал их "очередной акцией устрашения".

Уголовное дело в отношении трех жителей Бахчисарая было возбуждено 11 мая по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической организации"). В отношении еще одного гражданина - по части 1 статьи 205.5 УК РФ ("организация террористической деятельности").

В сентябре Министерство иностранных дел Украины потребовало от российской стороны немедленно отменить судебные решения в отношении крымских татар, которых обвинили в связях с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Суд над крымчанами начался 1 июня, их обвинили в терроризме и участии в исламской группировке "Хизб ут-Тахрир".

По мнению обвинения, один из подсудимых, Зейтуллаев в марте 2014 года организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района, а также в Севастополе ячейку запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Как считает обвинение, конечной целью группы являлось установление "исламского правления" через воссоздание "Всемирного исламского Халифата" и создание Крымского вилаята (административной единицы халифата) на месте Севастополя.