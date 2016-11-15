Верховная Рада отменила штрафы за самовольное обучение каратэ

Вся ответственность возлагается на организаторов преподавания.

Рада отменила ответственность за самовольное обучение каратэ

Парламент отменил административную ответственность за обучение приемам каратэ без разрешения соответствующих органов, сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон изымает статью Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой нарушение установленных правил открытия секций спортивного каратэ или набора в них граждан, или обучения в секциях приемам, запрещенным спортивными правилами, а также самовольное обучение приемам каратэ облагается штрафом от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 гривен).

Согласно пояснительной записке, действующее законодательство не устанавливает правил открытия секций спортивного каратэ, а также специального разрешения на обучение приемам каратэ. Кроме того, секции по преподаванию каратэ поставлены в неравное положение в сравнении с другими видами боевого спорта - таких как бокс, самбо, дзюдо или ушу.