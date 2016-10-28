Венгрия считает недопустимым затягивание с предоставлением Украине безвизового режима с ЕС

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Поведение Есровоюза является "неспортивным и неевропейским".

Венгрия выступает за безвизовый режим для Украины Генпрокуратура Украины

Венгрия считает неприемлемым тот факт, что Евросоюз до сих пор не предоставил Украине безвизовый режим несмотря на то, что Украина выполнила все взятые на себя обязательства, заявил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге в ходе визита Киев.

Такая позиция Европейского Союза является "неспортивной и неевропейской". По его мнению, дальнейшее затягивание Брюсселем с отменой виз для украинцев является недопустимым.

"Мы считаем недопустимым то, что Европейский Союз еще до сих пор не предоставил безвизовый режим Украине", - сказал Сияйрто на совместной с главой МИД Украины Павлом Климкиным пресс-конференции в Киеве в пятницу, 28 октября.

"Если ЕС будет закрыт для своих партнеров, это не будет способствовать усилению Европы. Поэтому Венгрия поддерживает проставление Украине безвизового режима", - отметил Сияйрто, цитирует его пресс-служба украинского МИД на странице в Twitter.