Венгрия считает недопустимым затягивание с предоставлением Украине безвизового режима с ЕС

Поведение Есровоюза является "неспортивным и неевропейским".
Венгрия считает неприемлемым тот факт, что Евросоюз до сих пор не предоставил Украине безвизовый режим несмотря на то, что Украина выполнила все взятые на себя обязательства, заявил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге в ходе визита Киев.
Такая позиция Европейского Союза является "неспортивной и неевропейской". По его мнению, дальнейшее затягивание Брюсселем с отменой виз для украинцев является недопустимым.
"Мы считаем недопустимым то, что Европейский Союз еще до сих пор не предоставил безвизовый режим Украине", - сказал Сияйрто на совместной с главой МИД Украины Павлом Климкиным пресс-конференции в Киеве в пятницу, 28 октября.
"Если ЕС будет закрыт для своих партнеров, это не будет способствовать усилению Европы. Поэтому Венгрия поддерживает проставление Украине безвизового режима", - отметил Сияйрто, цитирует его пресс-служба украинского МИД на странице в Twitter.
Якщо ЄС буде закритий для своїх партнерів,це не сприятиме посиленню Європи. Тому #Угорщина підтримує безвізов.режим України і ЄС,- П.Сійярто pic.twitter.com/wfoFqdh8Qk— MFA of Ukraine Интерфакс-Украина , ZN.UA ,