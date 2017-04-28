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Венгерские таможенники задержали тонну контрабандного янтаря из Украины

28 апреля в 02:35

Под подозрение попал закарпатский таможенник, оформлявший груз.

янтарь
Контрабандный янтарь пропустили через границу
Юрий Луценко / Facebook
В Венгрии местная таможня задержала крупную партию контрабанды. В транспорте, который в четверг, 27 апреля, въехал с территории Украины, обнаружены более 125 тыс. пачек сигарет и 916 кг янтаря-сырца, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Следователем прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины главному государственному инспектору таможенного поста "Тиса" В.В.Берчи, который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По представлению прокуратуры руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы", - сообщил Генпрокурор. 

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В августе 2016 года в Национальной полиции заявили о полном контроле над "янтарной мафией". По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, правоохранители полностью пресекают незаконную добычу янтаря в Ровенской и ряде других областей Украины.

Но уже в сентябре пограничники обнаружили новые незаконные разработки янтаря в Ровенской области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина янтарь прокуратура таможенники контрабанда
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