Венгерские таможенники задержали тонну контрабандного янтаря из Украины

Под подозрение попал закарпатский таможенник, оформлявший груз.

Контрабандный янтарь пропустили через границу Юрий Луценко / Facebook

В Венгрии местная таможня задержала крупную партию контрабанды. В транспорте, который в четверг, 27 апреля, въехал с территории Украины, обнаружены более 125 тыс. пачек сигарет и 916 кг янтаря-сырца , сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Следователем прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины главному государственному инспектору таможенного поста "Тиса" В.В.Берчи, который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По представлению прокуратуры руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы", - сообщил Генпрокурор.

В августе 2016 года в Национальной полиции заявили о полном контроле над "янтарной мафией". По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, правоохранители полностью пресекают незаконную добычу янтаря в Ровенской и ряде других областей Украины.

Но уже в сентябре пограничники обнаружили новые незаконные разработки янтаря в Ровенской области.