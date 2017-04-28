Венгерские таможенники задержали тонну контрабандного янтаря из Украины

Под подозрение попал закарпатский таможенник, оформлявший груз.
"Следователем прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины главному государственному инспектору таможенного поста "Тиса" В.В.Берчи, который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По представлению прокуратуры руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы", - сообщил Генпрокурор.
В августе 2016 года в Национальной полиции заявили о полном контроле над "янтарной мафией". По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, правоохранители полностью пресекают незаконную добычу янтаря в Ровенской и ряде других областей Украины.
Но уже в сентябре пограничники обнаружили новые незаконные разработки янтаря в Ровенской области.ZN.UA