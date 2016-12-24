Ватикан выделит 12 миллионов евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса

Первый транш в размере 6 млн евро оправят к православному Рождеству.
Первый транш составит 6 миллионов евро и будет направлен представителям Ватикана в Украине к православному Рождеству, 7 января 2017 года.
Ранее сообщалось, что что Ватикан будет собирать пожертвования на помощь украинцам в Донбассе. По словам духовного лидера католической церкви, "слишком много людей становятся жертвами этого ужасного оружия, когда смелые женщины и мужчины рискуют своими жизнями, пытаясь очистить землю от нее".Интерфакс