Топ Новости
<
>

Ватикан выделит 12 миллионов евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса

24 декабря в 07:50

Первый транш в размере 6 млн евро оправят к православному Рождеству.

Папа Римский Франциск
Папа Римский материально поможет украинцам, пострадавшим от войны
vatican.va
Ватикан предоставит 12 млн евро на гуманитарную помощь жителям востока Украины. Средства были собраны по инициативе Папы римского Франциска в церквях Европы для украинцев, пострадавших в результате военных действий.

Первый транш составит 6 миллионов евро и будет направлен представителям Ватикана в Украине к православному Рождеству, 7 января 2017 года.

Читайте также: Ватикан ввел новые правила признания чудес

Ранее сообщалось, что что Ватикан будет собирать пожертвования на помощь украинцам в Донбассе. По словам духовного лидера католической церкви, "слишком много людей становятся жертвами этого ужасного оружия, когда смелые женщины и мужчины рискуют своими жизнями, пытаясь очистить землю от нее".

По материалам: Интерфакс
Читайте также
Тэги Ватикан Украина евро помощь Рождество гуманитарный Донбасс
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
2 комментария
  • Александр Мирошниченко Сегодня, 09:26 Мог бы и больше выделить. Для Ватикана такая сумма, что для меня высморкаться. Они за много веков с лохов, верящих в их исключительность, содрали гораздо больше. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Lilu Lilu Сегодня, 08:18 А Потрошеко перепотрошит эти средства , и люди ничего не увидят( еврейская нация....) Ответить Цитировать Пожаловаться
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Последние новости