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Вандалы надругались над памятником жертвам Холокоста

28 апреля в 03:20

Еврейская община обратилась в СБУ.   

памятник Холокост
На Тернопольщине надругались над памятником
Укринформ
На окраине села Петрыкив вблизи Тернополя совершен акт вандализма на памятнике жертвам Холокоста, сообщил "Укринформу" председатель еврейской общины Тернопольщины Игорь Банзерук. 

"Я обратился в милицию, в СБУ, сообщил об этом консулу Израиля в Украине Геннадию Полищуку, руководству Всеукраинской еврейской организации. Сейчас собираем общину и будем очищать памятник от нечистот", - сказал Банзерук. 

По его словам, за последние десять лет такие акты вандализма на могиле жертвам Холокоста были совершены шесть раз. Злоумышленников так и не задержали. 

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Как сообщалось, активисты польских националистических организаций 26 апреля разобрали надгробный памятник воинам УПА, установленный на кладбище села Грушовичи возле Перемышля.

По материалам: Укринформ
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