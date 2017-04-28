Вандалы надругались над памятником жертвам Холокоста

Еврейская община обратилась в СБУ.
"Я обратился в милицию, в СБУ, сообщил об этом консулу Израиля в Украине Геннадию Полищуку, руководству Всеукраинской еврейской организации. Сейчас собираем общину и будем очищать памятник от нечистот", - сказал Банзерук.
По его словам, за последние десять лет такие акты вандализма на могиле жертвам Холокоста были совершены шесть раз. Злоумышленников так и не задержали.
Как сообщалось, активисты польских националистических организаций 26 апреля разобрали надгробный памятник воинам УПА, установленный на кладбище села Грушовичи возле Перемышля.Укринформ