В зоне АТО за сутки зафиксировали более 50 обстрелов, один боец ранен

Террористы продолжили обстрелы украинских позиций на всех направлениях.

В зоне АТО за сутки произошло более полусотни обстрелов Национальная полиция Украины

В зоне проведения АТО за минувшие сутки, 4 января, зафиксированы 52 обстрела, которые велись из различного оружия на всех направлениях, сообщил пресс-центр штаба Антитеррористической операции.

За это же время ранен один украинский военнослужащий.

Боевики из минометов различных калибров они неоднократно обстреливали Водяное, Лебединское и Широкино на мариупольском направлении. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино неоднократно огонь вела БМП оккупантов.

На луганском направлении по Новозвановке и Богуславскому стреляли из 120-миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов.

На донецком направлении из 152 миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого. Из 120 и 82 миллиметровых минометов противник вел огонь по Троицкому, а также по Зайцево и Луганскому. Из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.

Напомним, 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".