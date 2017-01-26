В зоне АТО за сутки ранены трое украинских военных

Бойцы получили ранения в Троицком, Авдеевке и в районе Светлодарской дуги.

Никто из украинских бойцов не погиб за сутки mil.gov.ua

В течение минувших суток, 25 января, в зоне проведения АТО трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, трое были ранены: по одному в Троицком и Авдеевке, еще один наш воин ранен в районе Светлодарской дуги", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

В течение минувших суток, 25 января, боевики 48 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. При этом применили минометы, артиллерию и "Град-П" на мариупольском направлении.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

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