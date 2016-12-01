В зоне АТО за сутки ранены трое украинских военных

Один из бойцов подорвался на взрывном устройстве.

Никто из украинских бойцов не погиб за сутки в зоне АТО Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки, 30 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в зоне проведения АТО на востоке Украины за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, однако двое наших бойцов были ранены во время обстрела, еще один – в результате подрыва на взрывном устройстве", - сказал онна брифинге в четверг в Киеве.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. При этом по данным Минобороны, по состоянию на 21 ноября на востоке Украины погибли 2 145 военнослужащих ВСУ.