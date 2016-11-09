В зоне АТО за сутки ранены трое украинских военных

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за минувшие сутки.

В течение минувших суток в зоне АТО ни один украинский солдат не погиб facebook.com/ato.news

За минувшие сутки, 8 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий трое украинских военных получили ранения.

"За сутки ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения" - сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Наибольшее количество обстрелов традиционно зафиксировано на мариупольском направлении: 31 обстрел, в том числе 20 - из тяжелого вооружения. Как отметил спикер, мощные минометные обстрелы продолжаются по всей линии фронта. Кроме Красногоровки и Марьинки боевики активизировались в районе Докучаевска и Оленевки.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.