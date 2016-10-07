В зоне АТО за сутки ранены трое украинских военных

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Бойцы были ранены в результате боевых действий.

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки Полк "Азов"/Вконтакте

За минувшие сутки, 6 октября, в

зоне проведения антитеррористической операции

в Донбассе трое украинских военных получили ранения,

сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военнослужащих нет, но трое военнослужащих получили ранения", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.