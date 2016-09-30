В зоне АТО за сутки ранены трое украинских военных

Бойцы были ранены в Верхнееторецком.
сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших среди наших воинов нет, но трое получили ранения. Это произошло в Верхнееторецком в результате вражеского обстрела"", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.
Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.
В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.
ZN.UA