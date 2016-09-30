В зоне АТО за сутки ранены трое украинских военных

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Бойцы были ранены в Верхнееторецком.

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки Полк "Азов"/Вконтакте

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших среди наших воинов нет, но трое получили ранения. Это произошло в Верхнееторецком в результате вражеского обстрела"", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.