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В зоне АТО за сутки ранены трое украинских военных

30 сентября в 13:03

Бойцы были ранены в Верхнееторецком.

АТО1 Азов
Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки
Полк "Азов"/Вконтакте
В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, 29 сентября, трое украинских военных получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших среди наших воинов нет, но трое получили ранения. Это произошло в Верхнееторецком в результате вражеского обстрела"", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

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Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ранение обстрел военный ВСУ
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