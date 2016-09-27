В зоне АТО за сутки ранены трое украинских военных

Боевики снова активизировались на мариупольском направлении.

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки mil.gov.ua

"За минувшие сутки вследствие боевых действий, к счастью, никто из наших военнослужащих не погиб, однако трое были ранены", - сказал он на брифинге в понедельник.

Вместе с тем, после рекордно низкого количества вооруженных провокаций 25 сентября, боевики вновь активизировались на мариупольском направлении.. 2/3 провокаций произошли в Марьинке - там враг стрелял из легкого вооружения, и были активны снайперы противника.

Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.