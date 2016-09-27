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В зоне АТО за сутки ранены трое украинских военных

27 сентября в 13:30

Боевики снова активизировались на мариупольском направлении.

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Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки
mil.gov.ua
В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, 26 сентября, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий, к счастью, никто из наших военнослужащих не погиб, однако трое были ранены", - сказал он на брифинге в понедельник.

Вместе с тем, после рекордно низкого количества вооруженных провокаций 25 сентября, боевики вновь активизировались на мариупольском направлении.. 2/3 провокаций произошли в Марьинке - там враг стрелял из легкого вооружения, и были активны снайперы противника.

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Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги АТО провокация военнослужащие боевики Донбасс
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