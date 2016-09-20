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В зоне АТО за сутки ранены трое украинских военных

20 сентября в 13:25

Военные были ранены в районе Авдеевки.

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Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки
Пресс-центр АТО/Facebook
В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, 19 сентября, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Вследствие боевых действий ни один из украинцев не погиб, ранения получили трое. Двое подорвались на гранате на растяжке, еще один получил огнестрельное ранение. Все случаи имели место возле Авдеевки. Состояние всех пострадавших удовлетворительное, последний даже отказался от госпитализации", - сказал он на брифинге во вторник.

Такжже Лыченко отметил, что второй день подряд ситуация в зоне проведения операции "имеет тенденции к деэскалации".

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Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги ранение АТО Авдеевка военный
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