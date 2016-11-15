В зоне АТО за сутки ранены шестеро украинских военных

Бойцы были ранен в результате обстрела в Авдеевки.

В течение минувших суток в зоне АТО ни один украинский солдат не погиб Полк "Азов"/Facebook

За минувшие сутки, 14 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий шестеро украинских военнослужащих получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки ни один украинский военный не погиб, шестеро получил ранения - во время обстрела Авдеевки", - сказал Мотузяник на брифинге во вторник в Киеве.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.