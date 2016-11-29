В зоне АТО за сутки ранены пятеро украинских военных

Боевики 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, однако пятеро наших бойцов были ранены", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.
Всего за прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ, большинство обстрелов сосредоточили на мариупольском направлении.
Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях. При этом по данным Минобороны, по состоянию на 21 ноября на востоке Украины погибли 2 145 военнослужащих ВСУ.ZN.UA