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В зоне АТО за сутки ранены пятеро украинских военных

29 ноября в 13:24

Боевики 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

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Никто из украинских бойцов не погиб за сутки в зоне АТО
Андрей Проць, ZN.UA
За минувшие сутки, 28 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий ранены пятеро украинских военнослужащих, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, однако пятеро наших бойцов были ранены", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Всего за прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ,  большинство обстрелов сосредоточили на мариупольском направлении.

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Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях. При этом по данным Минобороны, по состоянию на 21 ноября на востоке Украины погибли 2 145 военнослужащих ВСУ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ВСУ АТО Донбасс
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