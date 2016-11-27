В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

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За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет.

Двое военных ВСУ ранены в зоне АТО Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки, 26 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, однако двое наших бойцов были ранены. И, кроме этого, в результате подрыва на вражеской мине нашего автомобиля также ранен один украинский военнослужащий ", - сказал он на брифинге в воскресенье, 27 ноября.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.