В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

Количество обстрелов со стороны боевиков на мариупольском направлении резко уменьшилось.
"За сутки ни один украинский военный не погиб, двое получил ранения – во время обстрелов в Луганском и Авдеевке", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.
Кроме того, Лысенко проинформировал, что за минувшие сутки количество обстрелов со стороны боевиков резко уменьшилось, особенно на мариупольском направлении. "Однако оснований для оптимизма нет, так как оккупанты продолжают применять тяжелое вооружение", - подчеркнул он.
Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.ZN.UA