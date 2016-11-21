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В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

21 ноября в 15:45

Количество обстрелов со стороны боевиков на мариупольском направлении резко уменьшилось.

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Двое боецов ВСУ ранены за сутки
Радіо Свобода
За минувшие сутки,20 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За сутки ни один украинский военный не погиб, двое получил ранения – во время обстрелов в Луганском и Авдеевке", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Кроме того, Лысенко проинформировал, что за минувшие сутки количество обстрелов со стороны боевиков резко уменьшилось, особенно на мариупольском направлении. "Однако оснований для оптимизма нет, так как оккупанты продолжают применять тяжелое вооружение", - подчеркнул он.

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Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО обстрел Донбасс военнослужащие
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