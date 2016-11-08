В зоне АТО за сутки ранены четверо украинских военных

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за минувшие сутки.

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки Полк "Азов"/Вконтакте

За минувшие сутки, 7 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий четверо украинских военных получили ранения.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения", - сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Наибольшее количество обстрелов традиционно зафиксировано на мариупольском направлении: 31 обстрел, в том числе 10 - из тяжелого вооружения. Как отметил спикер, большая часть обстрелов пришлось на участок фронта "Павлополь–Широкино". Так террористы, обстреляли Гнутово из 82-мм, 120-мм минометов, 122-мм пушек. Также два мощных минометных обстрела со стороны противника зафиксировано в Красногоровке. На других рубежах противник применял легкое вооружение.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.