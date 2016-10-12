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В зоне АТО за сутки ранены четверо украинских военных

12 октября в 13:49

Наибольшую активность боевики проявляют на мариупольском направлении.

АТО1 Азов
Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки
Полк "Азов"/Вконтакте
За минувшие сутки, 6 октября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе четверо украинских военных получили ранения,  сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки погибших нет, но ранения получили четверо наших военных", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Как отметил спикер, самой сложной ситуация остается на мариупольском направлении.

"С 9.00 боевики открыли огонь из тяжелого вооружения по позициям украинских военных на участке Талаковка-Широкино, под огонь попали сразу несколько опорных пунктов. За 2 часа они выпустили около 20 мин и снарядов разных калибров. С 15.00 до 19.00 вели огонь из минометов и пушек. В Таранчуке боевики применили бронетехнику и минометы", - добавил Лысенко.

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Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики АТО военный
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