В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

Наиболее тяжелой обстановка остается на мариупольском направлении.

Никто из украинских бойцов не погиб за сутки mil.gov.ua

В течение минувших суток, 15 января, в зоне проведения АТО один украинский военнослужащий получил ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранения", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Наиболее сложной обстановка сохраняется на мариупольском направлении, где зафиксировано 37 обстрелов, 6 из них – с применением тяжелого вооружения. На донецком направлении за минувшие сутки зафиксировано 14 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружния. В тоже время на луганском направлении количество было 9 обстрелов, 3 из них - минометные.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

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