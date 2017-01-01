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В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

1 января в 14:06

Боец был ранен в районе поселка Зайцево.

потери ранения
Один украинский военнослужащий получил ранение за минувшие сутки в Донбассе
Пресс-центр АТО/Facebook

В результате боевых действий в зоне АТО в течение минувших суток, 31 декабря, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вследствие боевых действий погибших среди украинских военных не было, один боец получил ранения в районе Зайцево", - сказал он.

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Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги АТО Украина ранение ВСУ
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