В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

Боец был ранен в районе Новоалександровки.
"Вследствие боевых действий погибших среди украинских военных не было, один боец получил ранения в районе н.п. Новоалександровка", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.
Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.
Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
Интерфакс-Украина