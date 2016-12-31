В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

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Боец был ранен в районе Новоалександровки.

Никто из украинских бойцов не погиб за сутки Полк "Азов"/Вконтакте

В результате боевых действий в зоне АТО в течение минувших суток, 30 декабря, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вследствие боевых действий погибших среди украинских военных не было, один боец получил ранения в районе н.п. Новоалександровка", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

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Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".