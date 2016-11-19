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В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

19 ноября в 16:10

Боец получил ранение во время обстрела в Троицком Донецкой области.

потери ранения
Один боец ВСУ ранен за сутки
Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки, 18 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За сутки вследствие активных боевых действий ни один украинский военный не погиб, один военный был ранен в Донецкой области в н. п. Троицкое во время обстрела", - сказал он на брифинге в Киеве в субботу.

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Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО Донбасс Украина
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