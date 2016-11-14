В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

Боец был ранен в результате обстрела в Авдеевской промзоне.

В течение минувших суток в зоне АТО ни один украинский солдат не погиб facebook.com/ato.news

ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

За минувшие сутки, 13 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий

"За сутки ни один украинский военный не погиб, один получил ранения – в результате обстрела в Авдеевской промзоне", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.