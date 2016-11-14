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В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

14 ноября в 16:12

Боец был ранен в результате обстрела в Авдеевской промзоне.

АТО1
В течение минувших суток в зоне АТО ни один украинский солдат не погиб
facebook.com/ato.news
За минувшие сутки, 13 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За сутки ни один украинский военный не погиб, один получил ранения – в результате обстрела в Авдеевской промзоне", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

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Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО Донбасс военнослужащие обстрел
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