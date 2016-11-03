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В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

3 ноября в 12:55

Боец получил ранения в результате вражеского обстрела Авдеевки.

АТО1 Азов
Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки
Полк "Азов"/Вконтакте
За минувшие сутки, 2 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе один украинский военный был ранен, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один военнослужащий не погиб, один ранен в результате обстрела в Авдеевке", - сказал он на брифинге в четверг.

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Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.

По материалам: ZN.UA
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Тэги раненые военнослужащие АТО Донбасс оборона обстрел
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