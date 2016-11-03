В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

Боец получил ранения в результате вражеского обстрела Авдеевки.

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки Полк "Азов"/Вконтакте

сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

За минувшие сутки, 2 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе один украинский военный был ранен,

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один военнослужащий не погиб, один ранен в результате обстрела в Авдеевке", - сказал он на брифинге в четверг.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.