В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

Боец был ранен на донецком направлении.
"За сутки ни один украинский военный не погиб, один получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве. Это произошло на донецком направлении", - сказал он.
Спикер уточнил, что наибольшее количество провокаций традиционно зафиксировао на мариупольском направлении - 24 провокации, 6 из них с применением тяжелого вооружения.
Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.ZN.UA