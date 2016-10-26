В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

Боец был ранен на донецком направлении.

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки Полк "Азов"/Вконтакте

За минувшие сутки, 22 октября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб. Тем не менее, один боец был ранен, подорвавшись на взрывном устройстве, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За сутки ни один украинский военный не погиб, один получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве. Это произошло на донецком направлении", - сказал он.

Спикер уточнил, что наибольшее количество провокаций традиционно зафиксировао на мариупольском направлении - 24 провокации, 6 из них с применением тяжелого вооружения.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.