В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

Боевики вели обстрелы ао всех традиционных "горячих точках".

Один боец ранен facebook.com/ato.news

За минувшие сутки, 3 октября, в зоне проведения антитеррористической операциив Донбассе погибших среди украинских военнослужащих нет, один получил ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. "За сутки один наш военный ранен. Это произошло в Зайцево (Донецкая область) во время вражеского обстрела", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве. Кроме того, спикер отметил, что боевики в течение прошедших суток не применяли тяжелое вооружение, однако обстрелы имели место на всех традиционных "горячих точках".

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.