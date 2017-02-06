В зоне АТО за сутки погибло трое украинских военных

Восемь бойцов получили ранения.

Минувшие сутки не обошлись без боевых потерь для украинских военных Полк "Азов"/Facebook

Трое украинских военнослужащих погибли, еще восемь получили ранения в результате боевых действий в зонев воскресенье, 5 февраля, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Всего за сутки погибло трое украинских военных - один под Троицким, двое в районе населенного пункта Галициновка. Там же был ранен один украинский военный, двое получили ранения на Светлодарской дуге, по одному бойцу ранено в районе шахты "Бутовка", Песках, Чермалыке, Гнутово и Широкино", - сообщил он во время брифинга.

На луганском направлении самые горячие бои велись в Попаснянском районе с эпицентром в Троицком. Обстрелы не прекращались весь день и активизировались ночью, при этом боевики применяли артиллерию и минометы. На других участках направления тяжелое вооружение не применялось. Оккупанты провели ряд провокаций в районе Бахмутской трассы и Станицы Луганской. В районе Станицы Луганской после захода солнца работали вражеские снайперы. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 29 обстрелов, половина из них – с использованием тяжелого вооружения.

На донецком направлении боевые действия под Авдеевкой велись практически круглосуточно. Режим "тишины", начавшийся в 9:00 утра, через четыре часа был нарушен артиллерийским огнем боевиков. Позже оккупанты подтянули танки и открыли огонь из них. По позициям украинских военных в районе шахты "Бутовка" и Донецкого аэропорта велись многочасовые обстрелы из танков, минометов и артиллерии. После полуночи под реактивный огонь боевиков попала Галициновка – по ней со стороны оккупированной Михайловки выпустили половину боекомплекта РСЗО БМ-21 "Град". На Светлодарской дуге российско-террористические войска вели огонь из крупнокалиберного вооружения. В районе Горловского периметра вражеские обстрелы были эпизодическими, боевики использовали легкое вооружение.

На мариупольском направлении оккупанты после полуночи обстреляли Марьинку из минометов, в Красногоровке обстрелы велись круглосуточно. По Новотроицкому боевики открывали огонь четыре раза до восхода солнца, при этом три раза – из пушек и минометов. На участке Павлополь-Широкино вражеские обстрелы продолжались весь день, российско-террористические войска здесь активно применяли крупнокалиберную артиллерию и минометы, в Широкином эпизодически использовались танки. Утром и вечером позиции бойцов ВСУ в Талаковке и Сартане боевики накрывали реактивным огнем из РСЗО. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 65 обстрелов, половина – с использованием тяжелого вооружения.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".