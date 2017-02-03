В зоне АТО за сутки погибли трое военных и сотрудник ГСЧС

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Еще 18 бойцов были ранены на разных участках фронта: в Авдеевке, Новоалександровке, Зайцево, Новозвановке Марьинке и на Светлодарской дуге.

Силы АТО продолжают нести потери Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки в зоне проведения АТО в Донбассе погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Украины и один сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли, также были ранены 18 военных и один спасатель, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих и один сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли, 18 военнослужащих Вооруженных сил Украины и один сотрудник ГСЧС были ранены", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Спикер отметил, что один военнослужащий ВСУ и сотрудник ГСЧС погибли, семь военных и офицер ГСЧС были ранены в Авдеевке, двое военных санинструкторов погибли и шесть военнослужащих были ранены на Светлодарской дуге, по одному военнослужащему было ранено в Новоалександровке, Зайцево и Марьинке, двое военных получили ранения в Новозвановке.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим ЧС, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".