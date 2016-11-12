В зоне АТО за сутки погибли двое украинский военных, еще двое были ранены

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

На луганском направлении обострилась обстановка в Попаснянском районе.

Враг выпустил по нашим позициям более 50 минометных мин Полк "Азов"/Facebook

Двое украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения", - сказал он на брифинге в субботу, 12 ноября.

Лысенко сообщил, что на луганском направлении обострилась обстановка в Попаснянском районе. В течение дня противник неоднократно применял легкое вооружение, а после захода солнца - минометы и пушки. "Украинские войска вынуждены были открывали огонь в ответ", - подчеркнул он.

Вражеские обстрелы произошли в Станице Луганской и окрестностях, а также в Старом Айдаре. Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 12 обстрелов противника, в том числе четыре - из тяжелого вооружения.

На донецком направлении накануне произошло три вражеских обстрела, все - с использованием тяжелого вооружения и в разных местах. Противник нарушил режим тишины на Светлодарской дуге и в Авдеевке. "Каждый обстрел продолжался от 30 до 45 минут. Враг выпустил по нашим позициям более 50 минометных мин", - рассказал спикер Минобороны.

На мариупольском направлении минометные обстрелы со стороны противника произошли в двух точках - Красногоровка и Водяное. По украинским позициям выпущено более 80 минометных мин. Всего на этом направлении зафиксирован 21 вражеский обстрел, в том числе семь - из тяжелого вооружения.

"В целом противник нарушает режим тишины по всей линии фронта. При этом на всех основных рубежах украинские войска открывали огонь в ответ", - подчеркнул Лысенко.

Он также указал, что вчера противник организовал семь полетов БПЛА на всех направлениях.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.