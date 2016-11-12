В зоне АТО за сутки погибли двое украинский военных, еще двое были ранены

На луганском направлении обострилась обстановка в Попаснянском районе.
"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения", - сказал он на брифинге в субботу, 12 ноября.
Лысенко сообщил, что на луганском направлении обострилась обстановка в Попаснянском районе. В течение дня противник неоднократно применял легкое вооружение, а после захода солнца - минометы и пушки. "Украинские войска вынуждены были открывали огонь в ответ", - подчеркнул он.
Вражеские обстрелы произошли в Станице Луганской и окрестностях, а также в Старом Айдаре. Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 12 обстрелов противника, в том числе четыре - из тяжелого вооружения.
На донецком направлении накануне произошло три вражеских обстрела, все - с использованием тяжелого вооружения и в разных местах. Противник нарушил режим тишины на Светлодарской дуге и в Авдеевке. "Каждый обстрел продолжался от 30 до 45 минут. Враг выпустил по нашим позициям более 50 минометных мин", - рассказал спикер Минобороны.
На мариупольском направлении минометные обстрелы со стороны противника произошли в двух точках - Красногоровка и Водяное. По украинским позициям выпущено более 80 минометных мин. Всего на этом направлении зафиксирован 21 вражеский обстрел, в том числе семь - из тяжелого вооружения.
"В целом противник нарушает режим тишины по всей линии фронта. При этом на всех основных рубежах украинские войска открывали огонь в ответ", - подчеркнул Лысенко.
Он также указал, что вчера противник организовал семь полетов БПЛА на всех направлениях.
Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.Интерфакс-Украина