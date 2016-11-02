В зоне АТО за сутки погибли двое украинских военных, еще пятеро ранены

Боец погиб в результате боестолкновения в Верхнеторецком

Двое украинских бойцов погибли за сутки Укринформ

За минувшие сутки, 1 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, пять получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли, ещё пять получили ранения", - сказал он на брифинге в Киеве.

Спикер уточнил, что силы АТО понесли потери вследствие вражеских обстрелов: 2 погибших и 2 раненых в Славном Марьинского района, еще 2 получили ранения в Авдеевке и 1 - в Пищевике, сообщает "Украинская правда".

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.