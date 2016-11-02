Топ Новости
<
>

В зоне АТО за сутки погибли двое украинских военных, еще пятеро ранены

2 ноября в 13:01

Боец погиб в результате боестолкновения в Верхнеторецком

погиб потери АТО
Двое украинских бойцов погибли за сутки
Укринформ
За минувшие сутки, 1 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, пять получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли, ещё пять получили ранения", - сказал он на брифинге в Киеве.

Спикер уточнил, что силы АТО понесли потери вследствие вражеских обстрелов: 2 погибших и 2 раненых в Славном Марьинского района, еще 2 получили ранения в Авдеевке и 1 - в Пищевике, сообщает "Украинская правда".

Читайте также: Боевики за сутки 37 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.

По материалам: ZN.UA , Украинская правда ,
Читайте также
Тэги АТО военнослужащие Донбасс военный ВСУ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.58
EUR 28.21
Последние новости