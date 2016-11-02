В зоне АТО за сутки погибли двое украинских военных, еще пятеро ранены

Боец погиб в результате боестолкновения в Верхнеторецком
"За сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли, ещё пять получили ранения", - сказал он на брифинге в Киеве.
Спикер уточнил, что силы АТО понесли потери вследствие вражеских обстрелов: 2 погибших и 2 раненых в Славном Марьинского района, еще 2 получили ранения в Авдеевке и 1 - в Пищевике, сообщает "Украинская правда".
Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.ZN.UA , Украинская правда ,