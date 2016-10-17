В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, семь были ранены

Противник использовал тяжелое вооружение по всей линии фронта.

Самой сложной ситуация остается на мариупольском направлении - Лисенко Полк "Азов"/Facebook

В зоне проведения АТО на востоке Украины за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, ранения получили семь военнослужащих, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки погиб один, ранены семь", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

На луганском направлении боевики подтянули дополнительную артиллерию и усилили обстрелы в Попаснянском районе, боевые действия переходят в круглосуточный режим. "Тяжелое вооружение НВФ используют с востока – Первомайска, юго-востока – Калиново. Также привлекается артиллерия крупного калибра на второй линии – Ирвино и Стаханов", - отметил спикер Минобороны.

Минометы и пушки противник использует в основном ночью, все остальное время – легкое вооружение. Стреляли также в Трехизбенке и Крымском. За сутки на Луганском направлении зафиксировано 29 случаев нарушения режима огня, 13 из них – с применением тяжелого вооружения.

На донецком направлении боевики продолжают придерживаться тактики точечных обстрелов по всей линии. В Троицком НВФ выпустили по позициям украинских военных 10 минометных мин и 10 артиллерийских снарядов, минометы использовали в Луганском, Верхнеторецком и Авдеевской промзоне. За сутки на донецком направлении имели место девять обстрелов, пять из них с применением тяжелого вооружения.

Самой сложной ситуация остается на мариупольском направлении, в частности, на участке Марьинка-Красногоровка. За полтора часа боевики выпустили по опорным пунктам сил АТО и жилым зданиям 225 боеприпасов, в Марьинке разрушены восемь зданий, из них пять были жилыми. Также сильные обстрелы имели место на участке Талаковка-Широкино. По Лебединскому противник выпустил несколько сотен боеприпасов, калибр – от 82-мм минометных до 152-мм гаубичных. Также обстрелы фиксировались в Новотроицком, Гранитном, Павлополе. Всего за сутки на мариупольском направлении было 23 случая нарушения режима прекращения огня, 15 из них - применением тяжелого вооружения.

Накануне в Марьинке в результате обстрела боевиками повреждены восемь зданий. Также в воскресенье, 16 октября, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что за минувшие сутки двое украинских военных получили ранение под Марьинкой

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.