В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще восемь ранены

Боец погиб в результате боестолкновения в Верхнеторецком

Один боец погиб за сутки Полк "Азов"/Facebook

За минувшие сутки, 30 октября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще восемь получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

За сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, восемь получили ранения. Наш воин погиб во время боестолкновения в Верхнеторецком. Четверо военных ранения получили во время обстрела в районе Авдеевки, один – в районе шахты Бутовка, один – в Верхнеторецком и двое в районе с.Луганское",- сказал он на брифинге в Киеве.

Наибольшее количество обстрелов - 31 обстрел - традиционно зафиксировано на мариупольском направлении. Девять из них были с применением тяжелого вооружения.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.