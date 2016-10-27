В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще трое ранены

Впервые со времени разведения сил и средств в трех районах в Донбассе было обстреляно Золотое.

Один боец погиб за сутки Полк "Азов"/Facebook

один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

За минувшие сутки, 22 октября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе

"За минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, ранения получили трое наших военных", - сказал он.

Также спикер отметил, что впервые со времени разведения сил и средств в трех районах в Донбассе было обстреляно Золотое.

"Оккупанты нарушили режим тишины в Золотом, впервые с момента разведения сил и средств украинской армии и российско-оккупационных войск", - добавил он.

В тоже время резко увеличилось количество обстрелов на мариупольском направлении, где было зафиксировано 43 вражеских обстрела, в том числе 19 – с использованием тяжелого вооружения.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.