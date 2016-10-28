В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще шестеро ранены

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Боец погиб в результате обстрела Павлополя боевиками.

Один боец погиб за сутки mil.gov.ua

За минувшие сутки, 27 октября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще шестеро получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки погиб один наш военный, ранены шестеро", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Как уточнил Лысенко, в результате обстрела в Павлополе 1 боец погиб и 1 получил ранения, также в результате обстрелов ранения получили: 1 боец в Зайцево, 1 – в Опытном и еще 1 – в Широкино. Кроме этого в Авдеевке, где силы АТО отбили наступление противника, есть 2 раненых.

Спикер отметил, что несколько сотен боевиков пытались штурмом взять позиции сил АТО в районе Авдеевки. Террористы провели артподготовку с применением 82-мм минометов и 152-мм пушек.

Всего боевики за прошедшие сутки 54 раза обстреляли силы АТО. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.