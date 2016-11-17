В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще один ранен

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.
"За сутки один украинский военный погиб, один ранен", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.
Спикер также отметил, что наиболее беспокойной обстановка остается на мариупольском направлении.
Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.ZN.UA