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В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще один ранен

17 ноября в 15:03

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.

военные1 участники АТО1
Один боец погиб за сутки
Полк "Азов"/Facebook
За минувшие сутки, 16 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб и один получил ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки один украинский военный погиб, один ранен", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Спикер также отметил, что наиболее беспокойной обстановка остается на мариупольском направлении.

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Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО военнослужащие Донбасс раненые военный
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