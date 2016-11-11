В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще один ранен

Наибольшее количество обстрелов традиционно зафиксировано на мариупольском направлении.
"За сутки один украинский военный погиб, еще один получил ранения", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.
Всего в течение прошлых суток на луганском направлении зафиксировано 8 обстрелов (один из которых из тяжелого вооружения), на донецком - 7 обстрелов (5 из них из тяжелого вооружения) и на мариупольском - 20 обстрелов (9 из них из тяжелого вооружения).
Вместе с тем, в районе авдеевской промзоны, которая остается одной из самых горячих точек в зоне АТО, вчера в течение 2,5 часов велась перестрелка. Кроме легкого вооружения боевики использовали минометы.
Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.ZN.UA