В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще один ранен

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Наибольшее количество обстрелов традиционно зафиксировано на мариупольском направлении.

Один боец погиб за сутки Полк "Азов"/Facebook

За минувшие сутки, 8 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За сутки один украинский военный погиб, еще один получил ранения", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Всего в течение прошлых суток на луганском направлении зафиксировано 8 обстрелов (один из которых из тяжелого вооружения), на донецком - 7 обстрелов (5 из них из тяжелого вооружения) и на мариупольском - 20 обстрелов (9 из них из тяжелого вооружения).

Вместе с тем, в районе авдеевской промзоны, которая остается одной из самых горячих точек в зоне АТО, вчера в течение 2,5 часов велась перестрелка. Кроме легкого вооружения боевики использовали минометы.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.