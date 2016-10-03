В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще двое ранены

Боевики расширяют географию боевых действий.
За минувшие сутки, 2 октября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе погиб один украинский военнослужащий, двое военных ранены, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За сутки один наш военный погиб, двое были ранены", - сказал он.
Также, по словам спикера, обстановка в зоне проведения АТО обостряется.
"Противник расширяет географию боевых действий и активно применяет тяжелое вооружение. Это ставит под угрозу выполнение договоренностей об отводе сил и средств в трех определенных участках", - добавил Лысенко.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.
Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.ZN.UA