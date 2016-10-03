В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще двое ранены

Один боец погиб за сутки Полк "Азов"/Facebook

За минувшие сутки, 2 октября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе погиб один украинский военнослужащий, двое военных ранены, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За сутки один наш военный погиб, двое были ранены", - сказал он.

Также, по словам спикера, обстановка в зоне проведения АТО обостряется.

"Противник расширяет географию боевых действий и активно применяет тяжелое вооружение. Это ставит под угрозу выполнение договоренностей об отводе сил и средств в трех определенных участках", - добавил Лысенко.