В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще двое ранены

Один боец погиб за сутки Полк "Азов"/Facebook

"У нас за минувшие сутки один военнослужащий погиб, еще двое были ранены", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на луганском направлении - 9, на мариупольском и донецком - по 8. При этом враждебные обстрелы в Станице Луганской затрудняют реализацию договоренностей о разведении военных сил и средств сторон в этом районе.