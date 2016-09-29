В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще двое ранены

Обстрелы в Станице Луганской мешают реализации договоренностей о разведении военных сил и средств сторон.
сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"У нас за минувшие сутки один военнослужащий погиб, еще двое были ранены", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.
Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на луганском направлении - 9, на мариупольском и донецком - по 8. При этом враждебные обстрелы в Станице Луганской затрудняют реализацию договоренностей о разведении военных сил и средств сторон в этом районе.
Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.
В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.
ZN.UA