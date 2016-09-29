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В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще двое ранены

29 сентября в 12:55

Обстрелы в Станице Луганской мешают реализации договоренностей о разведении военных сил и средств сторон.

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Один боец погиб за сутки
Полк "Азов"/Facebook
В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, 28 сентября, один украинский военный погиб, еще двое ранены, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"У нас за минувшие сутки один военнослужащий погиб, еще двое были ранены", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на луганском направлении - 9, на мариупольском и донецком - по 8. При этом враждебные обстрелы в Станице Луганской затрудняют реализацию договоренностей о разведении военных сил и средств сторон в этом районе.

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Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел военный АТО ВСУ
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