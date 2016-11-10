В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще четверо ранены

Еще два бойца получили травмы во время выполнения задач.

Один боец погиб за сутки Укринформ

За минувшие сутки, 8 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий тодин украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки один украинский военный погиб, четверо получили ранения, еще двое были травмированы во время выполнения задач в зоне АТО", - сказал он.

Мотузяник также проинформировал, что на востоке Луганской области, в частности, в Станично-Луганском районе и в г.Счастье, в среду впервые за много дней было спокойно.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.