В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный

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Боец погиб в Опытном от вражеской снайперской пули.

Один боец погиб за сутки facebook.com/ato.news

За минувшие сутки, 24 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий один военнослужащий погиб, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За сутки один украинский военный погиб. Это произошло в Опытном - от вражеской снайперской пули", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.