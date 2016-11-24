В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный

Боец ВСУ был убит в районе Марьинки.

Один боец погиб за сутки mil.gov.ua

За минувшие сутки, 23 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий один военнослужащий погиб, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб. Это произошло в Марьинке в результате обстрела", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.