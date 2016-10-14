В зоне АТО за сутки никто из украинских военных не пострадал

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Боевики продолжают обстрелы Станицы Луганской.

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки mil.gov.ua

"За минувшие сутки погибших и раненых нет", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Вместе с тем, как отметил спикер, боевики не прекращают обстрелы позиций сил АТО. В частности, противник дважды нарушал режим прекращения огня в районе Станицы Луганской, где должно произойти разведение войск.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.